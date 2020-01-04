شاهد لحظة استهداف السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس

2020/01/04 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لحظة استهداف السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد.

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