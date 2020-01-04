المصرف العراقي للتجارة يحقق ارباحا صافية 836 مليار دينار لعام2019

2020/01/04 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتكون الجهاز المصرفي في العراق من 77 مصرفاً حكومياً وخاصاً وتبلغ عدد المصارف الحكومية 7 مصارف واستناداً الى تقارير البنك الدولي الخاصة بتقيم الوضع المالي والمصرفي في العراق.



اشر الجوانب التطويرية للمصارف الحكومية الرئيسية وحدد اسس عملها وسياساتها وتحويلها الى مصارف تعمل وفق السياقات والسياسات المصرفية الرصينة ومركزاً على ضرورة ادخال التقنيات المصرفية الحديثة ومعالجة الفجوة بينها وبين المصارف والبنوك الاجنبية والعربية الرصينة.

لذلك خطى المصرف العراقي للتجارة خلال السنوات (2016‐2019) خطوات متميزة باتجاه التطور على جميع المستويات وتبرز هنا الجهود الاستثنائية الكبيرة التي بذلها المصرف وتؤكد ان المصرف يسير بالاتجاه الصحيح ويحقق انجازات عديدة على مستوى تطوير العمل المصرفي التقني والمصرفي والمالي وبناء العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك العالمية المراسلة وادارة المخاطر والالتزام بانظمة ومعايير الامتثال الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا للقانون (39) لسنة 2015 ولضوابط مجموعة العمل المالي (FATF) ويقدم منتجات مصرفية جديدة تجعله ينتقل من مرحلة الى مرحلة جديدة على طريق الوصول للرصانة والريادة العالمية ويمكن تحديد ابرز ما قدمه المصرف من انجازات خلال الفترة اعلاه هو تحقيقه ايرادات سنويه لعام 2019 تقدر بـ836 مليار دينار مايعادل697مليون دولار امريكي وارباحا صافية 673مليار دينار مايعادل 561مليون دولار امريكي وخلال مسيرته الاربعة سنوات الماضية انجز المصرف اعداد هيكل تنظيمي اداري ومصرفي وتقني جديد للمصرف.

واستخدام نظام الادارة عبر الاهداف لتقييم الاداء الوظيفي وكفاءة اداء العمل المصرفي والحصول على شهادة الجودة ( 2015-ISO9001 ) لاقسام الاعتمادات وخطابات الضمان والحوالات وتوقيع اتفاقية مع مصرف ستاندرد جارتر وشركة جنرال الكتريك للتمويل المشترك لمشاريع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء والتعاون مع البنك المركزي العراقي لخصم السندات المصدره للمقاولين من قبل وزارة المالية دعماً للاقتصاد الوطني واطلاق منتجات مصرفية جديدة لغرض جذب مدخرات الزبائن كمنتجات ( تستاهل وسيارتي ...الخ) بهدف تقديم خدمات وفقاً للتقنيات الحديثة المستخدمة في المصرف وافتتاح فروع ومكاتب جديدة داخل العراق وفي الدول الاقليمية والانتقال الى بنايته الجديدة وحصوله على عدة جوائز وشهادات تقديرية من منظمات ومؤسسات مالية عربية ودولية.

حيث يلاحظ من الانجازات اعلاه وهي جزء من انجازات عديدة حققها المصرف بقيادته وكوادره ومنتسبيه تؤشر ان المصرف يسير باتجاه التطورات في مجالات الادارية والهيكلية والمصرفية والتنموية ولديه خطط طموحة لعام 2020 للوصول للرصانة المصرفية والريادة والعالمية، وهو هدف كبير نسعى اليه كخبراء ومختصين ومواطنين وبما يعزز دور القطاع المصرفي العراقي في التنمية المستدامة.

*مستشار مالي ومصرفي

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