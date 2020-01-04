وزير الخارجية الامريكي: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

2020/01/04 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، تعليقاً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعملية عسكرية في بغداد، إنه “ببساطة انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين”.جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية الأميركي مع “إيران إنترناشيونال عربي” للتعليق على العملية الأميركية التي أدت لمقتل سليماني.وقال إن سليماني كان في […]

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