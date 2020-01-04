بعد حادثة الاغتيال الأمريكية.. مدير مطار البصرة يوضح حقيقة مغادرة العاملين الأجانب

2020/01/04 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اكد مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس غيلان، السبت (04 كانون الثاني 2020)، على ان حركة المسافرين الأجانب والعاملين في الشركات النفطية طبيعية وكبقية الأيام المعتادة.

وقال يونس لـ (بغداد اليوم)، ان "حركة المسافرين الأجانب طبيعية ولم تتاثر بالأحداث التي شهدها مطار بغداد الدولي ليلة أول أمس الخميس"، مبينا ان "المطار لم يسجل رحلات اضافية جديدة ولم يتلق اشعارا من الجهات الأمنية بوجود وفود اجنبية تغادر عبر مطار البصرة".

ونفى "الأنباء التي تحدثت عن مغادرة جميع العاملين الأجانب في محافظة البصرة"، موضحا ان "ذلك لو كان حقيقيا لكان انعكس على حركة المسافرين في المطار لكن حركة المسافرين طبيعية".





وأشار يونس إلى ان "نهاية شهر كانون الأول سجل مطار البصرة مغادرة كبيرة للأجانب بسبب اعياد رأس السنة (الكريسمس) لكن بعد ذلك كانت الحركة طبيعية جدا".

وانتشرت أنباء في وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بأن مطار البصرة شهد مغادرة جميع العاملين الأجانب على خلفية حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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كشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، السبت (04 كانون الثاني 2019)، عن إمكانية تساقط الامطار في مناطق متفرقة من البلاد، مبينا أن حركة السحب تزيد من فرصة الامطار.

وقال العطية في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "فرص الا

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اعلن مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، تصدر هاشتاك الحرب العالمية الثالثة والذي كُتب اختصارا (#WWIII) ترند تويتر العالمي.

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