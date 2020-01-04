2020/01/04 | 13:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صور : شخصيات سياسية تشارك في مراسيم تشييع قادة “فيلق القدس”.

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