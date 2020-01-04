القوات الأميركية تدخل الإنذار “جيم” في العراق.. بداية الحرب مع إيران

2020/01/04 | 13:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق على إثر مقتل قائد فيلق “#القدس” قاسم سليماني والتهديدات الإيرانية المباشرة باستهداف مصالح #الولايات_المتحدة في العراق، اتخذت القوات الأميركية سلسلة إجراءات أمنية وتعزيزات وتنقلات داخل قواعدها […]

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