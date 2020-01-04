تبني خطاب المرجعية من الاحداث المؤسفة الاخيرة

2020/01/04 | 13:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي ٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ بسم الله الرحمن الرحيم يمر العراق في وضع صعب وخطير للغاية، حيث ان الاحداث الاخيرة توالت من كركوك والقائم وبغداد على ارض العراق […]

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