2020/01/04 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فيديو ..الرئيس الايراني يزور منزل الجنرال سليماني ويرد على طلب إبنته بالإنتقام : لاتقلقي جميعنا سننتقم له .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : الرئيس الايراني يزور منزل سليماني ويرد على طلب إبنته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : الرئيس الايراني يزور منزل سليماني ويرد على طلب إبنته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).