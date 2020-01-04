الصميدعي يصف مقتل سليماني والمهندس بـ(إعلان الحرب على المسلمين)

2020/01/04 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكر مفتي السنة في العراق، مهدي الصميدعي، اليوم السبت، القصف الأمريكي الذي أسفر عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس وآخرين، عاداً إياه خطوة جريئة لإعلان الحرب على المسلمين.

وأفاد المكتب الإعلامي لدار الإفتاء العراقية في بيان بأن الصميدعي أكد أن "القصف الأمريكي للمجاهدين واستشهاد القادة منهم والاستهتار بسيادة الوطن هي خطوة جريئة لإعلان الحرب على المسلمين".

وأضاف: "على جميع العراقيين التكاتف والوقفة العراقية الشريعة لصيانة الوطن وحفظ دماء أبنائه".

وفجر أمس الجمعة، أكدت الولايات المتحدة، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

وقتل إلى جانب سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.

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