شاهد بالفيديو: لحظة استلام جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس

2020/01/04 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو للحظة استلام جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد ابو مهدي المهندس صباح اليوم السبت....

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