الرئيس الشيشاني يعلق على مقتل سليماني

2020/01/04 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم السبت، على عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب وانعكاسات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال قاديروف "يمكن أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها في الشرق الأوسط".

وأضاف ان "هذا الأمر لا يمكن أن يترك أي شخص غير مبال وبالتالي الوضع أصبح مقلقا وهذا ما عبر عنه ممثلي وزارة الخارجية الروسية وغيرهم من المسؤولين الروس".

وأشار قاديروف الى أن "العديد من السياسيين بمن فيهم مسؤولين في الأمم المتحدة أدانوا هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة من دون مراعاة أي قوانين دولية ومن خلال تخطي كل المعايير الدولية وخرق سيادة دول ذات سيادة ومستقلة".

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