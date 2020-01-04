2020/01/04 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يلتقي برشلونة وإسبانيول، مساء اليوم السبت، في ديربي كتالونيا، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليغا.

ويدخل برشلونة لقاء اليوم للابتعاد بصدارة الليغا والوصول إلى النقطة الـ42، بينما يريد إسبانيول حصد نقطة على الأقل، لتحسين موقفه السيء في الجدول الترتيب، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير بـ10 نقاط.

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيدخل لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – ألبا.

الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – دي يونغ.

الهجوم: ميسي – سواريز – غريزمان.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة اليوم غياب الثلاثي، تير شتيغن، آرثر ميلو، عثمان ديمبلي، للإصابة، بينما استبعد المدرب إرنستو فالفيردي الثنائي موسى واجي وتوديبو بقرار فني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يقود تشكيل برشلونة امام اسبانيول) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يقود تشكيل برشلونة امام اسبانيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).