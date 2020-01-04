رئاسة إقليم كوردستان بيان تصادر عن بشأن الاحداث الاخيرة

2020/01/04 | 13:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحداث الأخيرة التي وقعت في كركوك والقائم وأمام السفارة الأمريكية ببغداد، مؤشرات تدل على ازدياد تعقيد الأوضاع في العراق والتي أدت إلى أفعال وردود أفعال متكررة، من هذا المنطلق نرفض […]

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