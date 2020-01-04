تعرض ناشط مدني في النجف لمحاولة اغتيال(صور)

2020/01/04 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، السبت، بنجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال، إثر تعرضه إلى اطلاق نار مجهول.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “الناشط المدني مسلم الزرفي، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة النجف اسفرت عن اصابته برصاصة في ساقه”.وأضاف، أن “الزرفي ناشط مدني وتربوي، ورئيس […]

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