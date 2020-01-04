حركة العصائب: قرارات واشنطن هدفها إرباك الوضع الداخلي للبلاد

2020/01/04 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت حركة عصائب اهل الحق على إدراج الخارجية الأميركية لأمينها قيس الخزعلي ومعاونه على لائحة الإرهاب .

حيث اكدت الحركة في بيان، استنكارها لهذا القرار، مبينة أن هذه القرارات هدفها إرباك الوضع الداخلي للعراق.

وأشار البيان الى أن الحركة ماضية بمشروعها الجهادي والإصلاحي، ومكافحة الفساد، وغلق الباب أمام المنتظرين لإسقاط النظام الديمقراطي للبلاد لتنفيذ أجندات خارجية بهدف إدخال العراق في فوضى وتوتر دائم.

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