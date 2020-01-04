"سليماني في حضن الحسين".. رسم يثير السخرية من موقع خامنئي

2020/01/04 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، رسما لقاسم سليماني، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرسم يظهر حسب موقع المرشد الإمام الحسين وهو يحتضن قاسم سليماني، الملطخ بدمائه، إثر مقتله على يد القوات الأميركية، بعد هجوم ميليشيات موالية لإيران على سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد.

معلقون استغربوا ربط سليماني الضالع بتدبير العديد من العمليات الإرهابية خصوصا في سوريا والعراق بالإمام الحسين حفيد رسول الإسلام.

الإعلامي السوري عمر مدنيه علق على الصورة في تغريدة له وقال "لو كان الحسين رضي الله عنه على قيد الحياة لشاركنا فرحة هلاك هذا المجرم".

مغردة أخرى كتبت قائلة "استخدمت السياسة الإيرانية بعهد الملالي الربط الشرطي بينها وبين الطائفة لتعزيز امتدادهم كقادة وحماة المذهب الشيعي والممهدين لدولة المهدي المنتظر عند الإمامية الأثني عشرية".

وتابعت بخصوص الرسم "حتى قاسم سليماني الذي قتل الشيعة قبل السنة، وأضر بهم صوره خامنئي وكأنه قائد في جيش الحسين".

الخبير الأميركي في سياسات الشرق الأوسط ميخائيل دوران علق على الصورة بالقول إن البلطجية الأصوليين دائما ما يلجأون إلى الدين عندما تكون قبضتهم على السلطة في خطر.

وقتل سليماني، مع قيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران هو أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وذكر البنتاغون أن "الجنرال سليماني كان يعمل بكد على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أميركيين في العراق وفي أنحاء المنطقة".

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