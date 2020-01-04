2020/01/04 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت (04 كانون الثاني 2020)، إن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض خلال تشييع المهندس وسليماني: نحن بانتظار الرد من الحكومة والبرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت (04 كانون الثاني 2020)، إن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض خلال تشييع المهندس وسليماني: نحن بانتظار الرد من الحكومة والبرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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