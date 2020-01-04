حشود تهتف (الموت لأمريكا) في تشييع سليماني والمهندس بعد غارة ليلية جديدة في العراق

2020/01/04 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – شارك آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأميركا” السبت في بغداد في تشييع رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا الجمعة في ضربة أميركية، وذلك بعد ساعات من غارة جديدة استهدفت مقاتلين من الحشد فجرا.واستهدفت الغارة الجديدة قافلة […]

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