مفوضية الانتخابات الإسبانية تأمر بإقالة رئيس كتالونيا

2020/01/04 | 14:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمرت المفوضية الإسبانية للانتخابات، اليوم السبت، بتجريد رئيس كتالونيا كيم تورا من مهامه النيابية، ما يعني فقدانه منصب رئاسة الإقليم أيضا وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بعد نشره.

وقالت المفوضية في بيان، إنها قررت أن "الولاية النيابية لكيم تورا في برلمان كتالونيا باطلة".

ويأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الإسباني في 19 كانون الاول الماضي، تورا من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة "العصيان"، وذلك بسبب رفضه الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة المنطقة خلال الحملة الانتخابية.

وشجب تورا، القرار معتبرا أنه "انقلاب على المؤسسات الكتالونية".

وقال "سأقدم كل الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقا"، داعيا "برلمان كتالونيا إلى عقد جلسة السبت".

وأكد أن "الهيئة الوحيدة التي يمكنها تجريده من مهامه الرئاسية، هي برلمان كتالونيا الذي يهيمن عليه الانفصاليون".

وجاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في إسبانيا عشية جلسة في البرلمان، لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة.

وينص نظام الحكم الذاتي لمنطقة كتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا، على أن يكون رئيسها نائبا في برلمان الإقليم.

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