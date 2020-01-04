العراق..تحرك نيابي لاستحداث مادة دستورية لاخراج القوات الاميركية

2020/01/04 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة القانونية النيابية في العراق، السبت، ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور، داعية الى تضمين التعديل الدست...

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