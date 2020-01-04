العمليات المشتركة تنفي وجود غارة جوية استهدفت رتلاً لطبابة الحشد

2020/01/04 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وجود غارة جوية استهدفت رتلاً لطبابة الحشد في التاجي شمالي بغداد ليلة أمس.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان له تلقته (المستقلة) “تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي […]

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