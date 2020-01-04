2020/01/04 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نفى حامد الجزائري، زعيم سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، مقتله في تسجيل صوتي.واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمال بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حامد الجزائري قائد سرايا الخرساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حامد الجزائري قائد سرايا الخرساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).