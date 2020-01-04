بينهم الخزعلي.. غياب قادة الميليشيات عن حضور تشييع سليماني والمهندس

2020/01/04 | 14:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق انطلقت، اليوم السبت، مراسم تشييع الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر، المعروف باسم “أبو مهدي المهندس” في #بغداد بمشاركة المئات من العراقيين […]

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