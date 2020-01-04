كركوك واالزمن والاحد اث

2020/01/04 | 14:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحفت الجيوش الاسلامية في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب الي العراق لنشرالدعوة الاسلامية وكانت كركوك المحطة الاولي حيث تم افتتاحها من قبل القائد عتبة ابن فرقد سنة 20 عشرين هجرية […]

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