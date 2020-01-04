2020/01/04 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صالح واردوغان يتفقان على أن الاولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والارهاب وتعزيز استقرار المنطقة

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