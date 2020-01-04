أيها المفكرون والفلاسفة ؛ كونوا (كونيون ربانيون)

2020/01/04 | 14:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني Message Body: أيّها المفكّرون والفلاسـفة ؛ كونوا (كونيّيـون ربّانيـون): أيّها المفكّرون والفلاســفة ؛ كونوا (كونيّيـون ربّانيـون): أمّا كيف ..و ما السّبيل لتحقق ألصّفة آلكونيّة في […]

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