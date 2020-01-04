صور من حضور الصدر في مجلس عزاء سليماني في إيران

2020/01/04 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، في مجلس عزاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران.وحصلت “يس عراق” على صور من حضور الصدر في مجلس عزاء سليماني في طهران.واغتيل سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبعض من منتسبي الحشد الشعبي، بضربة جوية أميركية […]

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