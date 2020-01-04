المشاط : يجب زيادة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة للبلاد

2020/01/04 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الخبير الاقتصادي باقر المشاط، السبت، إلى زيادة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة للبلاد.

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