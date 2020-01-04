2020/01/04 | 14:43 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. السيد مقتدی الصدر يزور منزل الشهيد الجنرال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. السيد مقتدی الصدر يزور منزل الشهيد الجنرال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).