طهران : تلقينا رسالة من واشنطن تطلب فيها أن يكون الرد على قتل سليماني متناسبا

2020/01/04 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي السبت إن بلاده تلقت رسالة من واشنطن بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، تدعوها الى أن يكون ردها على الاغتيال “متناسبا”.وقال نائب الأميرال علي فدوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني “لجأ (الأميركيون) إلى الطرق الدبلوماسية […]

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