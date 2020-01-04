2020/01/04 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاشم: أمتلك رؤية كاملة عن حراس الشرطة بغداد – الزمان أعرب مدرب حراس مرمى نادي الشرطة الجديد، عماد هاشم، عن سعادته الغامرة بعد العودة للعمل في النادي الذي مثله 15 عاماً كلاعب وموسمين كمدرب، متمنيا في الوقت ذاته ان يقدم الاضافة الى الجهاز الفني لكرة القيثارة بغية تحقيق الافضل.وقال هاشم اعي تماما اهمية المرحلة […]

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