2020/01/04 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي يفوز على نورث ويستعد لمواجهة أستراليا شهد يقدّم أسماء 23 لاعباً لعبور منافسات تايلاند إلى طوكيو الناصرية – باسم الركابي يكون المنتخب الاولمبي وبعد الاعلان عن القائمة الرسمية التي ارسلت للجنة المنظمة التي ضمت اللاعبين (مصطفى محمد جبر ومصطفى محمد معن ونجم شوان واريان إبراهيم وعلي كاظم وعبد العباس إياد وأمير العامري وعلي قاسم […]

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