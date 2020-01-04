بعد التحالف الدولي.. الناتو يعلق مهامه التدريبية في العراق

2020/01/04 | 14:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناتو يعلق مهامه التدريبية في العراق – صورة: الناتو

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