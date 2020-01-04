شاهد: مقتدى الصدر في منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني

2020/01/04 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، معربا عن تعازيه الحارة لعائلة الشهيد سليماني....

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