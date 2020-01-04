نادٍ إنجليزي يزاحم برشلونة على نجم تشيلسي

2020/01/04 | 14:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل جديدة حول مستقبل البرازيلي ويليان، نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يرتبط بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

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