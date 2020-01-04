يحيى رسول يرد على قرار تخفيض التحالف الدولي لعملياته في العراق

2020/01/04 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير إعلام وزارة الدفاع، يحيى رسول، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن تأثر القوات العراقية بقرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بخفض عملياته في العراق، لن يكون كبيرا.

وقال رسول في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أعتقد سيكون هناك تأثير بسيط وليس بالتأثير الكبير"، مبيناً أن "القدرات العسكرية العراقية الآن قدرات كبيرة وفي تنامٍ كبير، وتستطيع ملاحقة بقايا فلول داعش".

وأضاف رسول، "القوات العراقية واقعيا على الأرض قادرة وبشكل كبير على حماية الأراضي العراقية، وحماية الحدود، وأيضا كقوة جوية لدينا القدرة".

وكان مسؤول في الجيش الألماني قد أعلن في وقت سابق أن أمريكا وحلفاءها علقوا تدريب القوات العراقية، بسبب تهديد متزايد بعد الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت أمس قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال ضابط كبير بالجيش ألماني في رسالة لنواب ألمان، إن "اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت، قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها".

وكان حلف الاطلس (الناتو) قد قرر في وقت سابق من اليوم، تعليق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، أن حلف الناتو علق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال الجنرال سليماني.

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت الطائرات الامريكية موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي.

بغداد اليوم- متابعة

قرر حلف الاطلس (الناتو)، السبت (04 كانون الثاني 2020)، تعليق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، أن حلف الناتو علق عمليات التدريب في العراق إثر

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت(04 كانون الثاني 2020)، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم خلال المكالمة الهاتفية، بحث الأوضاع الراهنة ف

بغداد اليوم- خاص

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، بشأن تحليق الطائرات الامريكية في سماء بغداد، داعيا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بـ"التدخل"، لوضع حد للاستهتار الأمريكي في العراق.

وقال

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