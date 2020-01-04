2020/01/04 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية، حوارا صحفيًا مع السفير الأميركي السابق لدى بغداد سيليمان دوغلاس حول تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية في محيط مطار بغداد الدولي.نص الحوار: لفهم ما يمكن أن يعنيه مقتل سليماني بالنسبة للعراق والمنطقة ككل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة أميركية تجري مقابلة صحفية مع سفير واشنطن السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان بشأن اغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة أميركية تجري مقابلة صحفية مع سفير واشنطن السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان بشأن اغتيال سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).