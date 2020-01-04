لمن يعانون صداعاً نصفياً.. هذا قد يكون السبب

2020/01/04 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أجرى باحثون في مستشفى بريغهام للنساء في بوسطن بالولايات المتحدة، دراسة كشفت أن الأشخاص الذين يكون نومهم مجزأ أثناء الليل معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بصداع نصفي ليس في اليوم التالي، لكن بعد يومين.الدراسة نشرت نتائجها في دورية (Neurology) العلمية، أوضح الباحثون خلالها أن دراسات سابقة، ربطت بين قلة النوم والصداع النصفي، لكن […]

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