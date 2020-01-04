2020/01/04 | 15:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق تشييع القادة الشهداء في الجادرية وسط بغداد بحضور القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من الوزراء والنواب، وشخصيات رسمية وشعبية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور القائد العام للقوات المسلحة و وزراء ونواب..



انطلاق تشييع القادة الشهداء في الجادرية وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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