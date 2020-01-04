أردوغان يؤكد لصالح ضرورة عدم تحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

2020/01/04 | 15:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

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