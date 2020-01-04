رئاسة إقليم كردستان تعليقا على الأحداث الأخيرة: ردود الأفعال ستمضي بالعراق نحو الهاوية

2020/01/04 | 15:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أصدرت رئاسة إقليم كردستان، بيانا بشأن الأحداث الأخيرة، مؤكدة رفضها لخطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وانتهاك سيادته، فيما دعت كل الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.

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