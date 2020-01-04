2020/01/04 | 16:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء التاسع في الحشد الشعبي، امس الجمعة، مسيرة آلية في قضاء الدور محافظة صلاح الدين استنكارا لاستشهاد الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم العامري جراء عدوان اميركي استهدفهما في ساعة متقدمة من صباح اليوم الجمعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسيرة آلية في صلاح الدين تنديدا بالعدوان الأميركي الذي استهدف المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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