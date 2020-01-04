2020/01/04 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة النجف: لا صحة لمحاولة اغتيال الناشط الزرفي..



ما جرى خلاف عائلي

يتبع ...........





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