2020/01/04 | 16:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت النجمة صفاء سلطان لعملية جراحية قبل حوالي الأسبوعين .وبحسب مجلة (سيدتي) فإن صفاء قامت بعملية استئصال الرحم وأنها الآن تقضي فترة النقاهة بعد العمل الجراحي وأن صحتها بحالة تحسن مستمر .وتستعد صفاء خلال الفترة المقبلة للمشاركة ببطولة المسلسل الشامي (سوق النسوان) من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا وإنتاج شركة ( ميسلون فيلم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفاء سلطان في فترة نقاهة بعد خضوعها لعملية جراحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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