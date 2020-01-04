" بنزيما " يقود هجوم ريال مدريد امام خيتافي

2020/01/04 | 16:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيلتقي ريال مدريد مع نظيره خيتافي، في تمام الساعة 6 من مساء اليوم السبت، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإسبانيويحتل ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا برصيد 37 نقطة، أما خيتافي يأتي سادسًا برصيد 30 نقطةورغم تعافي مارسيلو وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز من الإصابات، لم يستدعهم المدرب زين الدين زيدان لقائمة المباراة، فيما استمر غياب المصابين ماركو أسينسيو وإيدين هازاردكما استبعد المدرب، إبراهيم دياز وماريانو دياز بقرار فني، بينما يغيب سيرجيو راموس للإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الخامسة ضد أتلتيك بيلباو.ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد سيدخل لقاء خيتافي بتشكيل يتكون من:حراسة المرمى: كورتوا ، الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – فاران – مينديالوسط: فالفيردي – كاسيميرو – كروس ، الهجوم: غاريث بيل – بنزيما – إيسكو

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