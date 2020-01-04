العراق يستضيف الدورة الرياضية العربية 2021

2020/01/04 | 16:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان العراق سيحتضن منافسات الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021.وذكر الاتحاد في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “العراق حصل بالاجماع على حق استضافة الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021، خلال اجتماعات الدورة 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حالياً في جمهورية مصر العربية للمدة 4-6 كانون الثاني

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