نجما أسود الرافدين يلتحقان بالكويت الكويتي

2020/01/04 | 16:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه نجما المنتخب الوطني لكرة القدم، أمجد عطوان وعلاء عباس إلى الكويت تمهيداً للانضمام إلى صفوف الكويت الكويتي.وقال مصدر مقرب من اللاعبين ، إن “اللاعبين أمجد عطوان وعلاء عباس، غادرا إلى الكويت للانضمام إلى صفوف الكويت الكويتي”.وأوضح، أن “اللاعبين حصلا على كتاب الاستغناء من قبل ناديي الشرطة والزوراء وبالتالي سينضمان رسمياً لصفوف متصدر

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