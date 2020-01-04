2020/01/04 | 16:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة القانونية التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب الصيرفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعائهم بمنحهم سلف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يصدر بياناً بخصوص سلف الموظفين والمتقاعدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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