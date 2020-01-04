أردوغان يؤكد للرئيس صالح حرصه على استقرار العراق ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

2020/01/04 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وتم، خلال المكالمة الهاتفية، حسب بيان رئاسي بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد الرئيس التركي حرصه على استقرار العراق، ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله، ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تمكين المؤسسات العراقية الوطنية من التصدي لدورها في حماية أمن العراق واستقراره.

بدوره استعرض رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، المستجدات والتطورات السياسية، مؤكداً حرص العراق على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجارة المهمة تركيا، مشيراً إلى تقدير العراق لدعم الأشقاء والجيران لسيادته، وحماية استقراره ومنع تحوله الى ساحة للصراعات و التي لا تضر فقط بمصالح شعب العراق ومستقبله، وأنما تضر بمصالح واستقرار المنطقة عموماً.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات والبناء على المشتركات.وأتفق الرئيسان على أن الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون والتفاهم بين شعوبها ودولها.

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