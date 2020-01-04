التحالف الدولي ينفي وقوع غارة شمال بغداد الليلة الماضية

2020/01/04 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – نفى المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق السبت أن يكون التحالف أو القوات الأميركية نفذا ضربة جوية جديدة بعد الضربة التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.وقال الجنرال مايلز كاغينز لفرانس برس إنه “لم يكن هناك أي […]

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